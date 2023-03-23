Президент Финляндии ратифицировал законы о вступлении в НАТО

Теперь еще одна страна может стать членом Североатлантического союза.

Президент Финляндии Саули Ниинистио в четверг, 23 марта, подписал законы о вступлении этой страны в НАТО. Это последний шаг на пути вступления в Альянс.

Об этом пишет Svenska Yle.

Саули Ниинистио торжественно подписал законопроекты о вступлении Финляндии в НАТО. Это стало возможным после того, как Турция и Венгрия согласились принять Финляндию в Североатлантический союз.

В начале марта 2023 г. парламент Финляндии одобрил законопроект о членстве страны в НАТО. "За" проголосовали 184 депутата, против — только 7.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна ратифицирует протокол о вступлении Финляндии в НАТО отдельно от Швеции. Следом за ним соответствующее решение приняла и Венгрия.

Читайте также: