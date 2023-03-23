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Президент Фінляндії ратифікував закони про вступ до НАТО

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Президент Фінляндії ратифікував закони про вступ до НАТО

Фото: Associated Press

Тепер ще одна країна може стати членом Альянсу.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо у четвер, 23 березня, підписав закони про вступ цієї країни до НАТО. Це - останній крок на шляху вступу до Альянсу. 

Про це пише Svenska Yle

Саулі Нііністьо урочисто підписав законопроєкти про вступ Фінляндії до НАТО. Це стало можливим після того, як Туреччина та Угорщина погодились прийняти Фінляндію до Альянсу. 

На початку березня 2023 року парламент Фінляндії схвалив законопроєкт щодо членства країни в НАТО. "За" проголосували 184 депутати, проти — лише 7. 

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що країна ратифікує протокол про вступ Фінляндії до НАТО окремо від Швеції. Слідом за ним відповідне рішення ухвалила й Угорщина.

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Дата публікації
Перегляди
452
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