Фінляндія розпочала будувати паркан на кордоні з Росією

Фінляндія буде будувати паркан на кордоні з країною-агресорко Росією. Напередодні, 27 лютого, там розпочали земельні роботи.

Про це повідомив місцевий сайт Yle.

У понеділок дерева викорчували з обох боків прикордонного переходу біля фінського міста Іматр. У цьому районі спочатку зведуть трикілометрову тестову ділянку, а вже потім продовжать спортуження паркану.

Наголошується, що роботи планують завершити до кінця червня цього року. Поруч із огорожею збудують дорогу для прикордонних патрулів та проведення ремонтних робіт. На деяких ділянках шляху встановлять світлові позначки та динаміки.

До слова, Фінляндія хоче у найближчі кілька років звести вздовж східного кордону близько 200 км паркану.

Нагадаємо, на латвійсько-білоруському кордоні збудували 36,1 км постійної огорожі. Будівельні роботи тривають від серпня 2022-го. За планом, роботи мають бути завершені навесні уже цього року. Тоді як друга - до весни 2024 року.

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