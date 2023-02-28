"Маємо бути готовими до тривалої війни": міністр оборони Естонії

Міністр оборони Естонії наголосив, що треба бути готовими до будь яких можливих сценаріїв війни Росії проти України.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур вважає, що Україна має бути готова до тривалої війни у боротьбі проти російської агресії.

Про це він розповів у інтерв'ю ТСН.ua.

"Я звичайно разом з українським народом. Я дійсно дуже сподіваюся, що ця війна закінчиться цього року. Хоча треба бути готовим і до того, що війна триватиме. Просто враховуючи, скільки російських сил ще буде перекинуто на українську землю, і скільки їх ще залишилося в Росії. Тому, включаючи це, ми маємо бути готовими до тривалої війни. Але ми повинні допомогти Україні всім, що їй потрібно. Звісно, ми всі сподіваємося і мріємо, що Україна виграє цю війну цього року", - пояснив він.

Нагадаємо, український військовий Павло Вишебаба закликав всіх чоловіків піти до військкоматів і готуватися до війни. Він наголосив, армія України потребує поповнення для боротьби з російськими загарбниками.

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