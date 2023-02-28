Финляндия начала строить забор на границе с Россией

Финляндия будет строить забор на границе со страной-агрессором Россией. Накануне, 27 февраля, там приступили к земельным работам.

Об этом сообщил местный сайт Yle.

В понедельник деревья выкорчевали с обеих сторон пограничного перехода у финского города Иматр. В этом районе сначала построят трехкилометровый тестовый участок, а уже потом продолжат спортзабор.

Отмечается, что работы планируется завершить до конца июня этого года. Рядом с забором построят дорогу для пограничных патрулей и ремонтных работ. На некоторых участках пути будут установлены световые метки и динамики.

К слову, Финляндия хочет в ближайшие несколько лет построить вдоль восточной границы около 200 км забора.

Напомним, на латвийско-белорусской границе построили 36,1 км постоянной ограды. Строительные работы продолжаются с августа 2022 года. По плану работы должны быть завершены весной уже в этом году. В то время как вторая – до весны 2024 года.

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