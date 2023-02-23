Фінляндія відправить в Україну три танки Leopard 2, але стріляти вони не будуть

Фінляндія направить в Україну три танки Leopard 2, які адаптовані для розмінування. Для ведення бойових дій вони не призначені.

Про це у четвер, 23 лютого, повідомили в Міністерстві оборони Фінляндії.

Танки є частиною пакету оборонної підтримки України вартістю понад 160 млн євро (понад $169 млн), який надає ця країна.

Зазначається, що навчання з використання та обслуговування танків також буде включено.

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Міністерство оборони Фінляндії не надало більш детальну інформацію про час постачання допомоги “з оперативних причин”.

“У п’ятницю, 24 лютого, виповнюється рік із початку російської агресорської війни, і Україна продовжує потребувати підтримки у своєму захисті. Ми надішлемо більше оборонних засобів і разом з нашими партнерами візьмемо участь у співпраці з Leopard”, – заявив міністр оборони Фінляндії Мікко Савола.

Нагадаємо, очільник Міноборони України Олексій Резніков заявив, що у Збройних силах України планують сформувати щонайменше два танкові батальйони, на озброєнні яких будуть німецькі танки Leopard 2.

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