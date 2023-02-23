Финляндия отправит в Украину три танка Leopard 2, но стрелять они не будут

В пакет оборонной поддержки Украины стоимостью более 160 млн евро войдут противоминные танки.

Финляндия направит в Украину три танка Leopard 2, адаптированных для разминирования. Для ведения боевых действий они не предназначены.

Об этом в четверг, 23 февраля, сообщили в Министерстве обороны Финляндии.

Танки являются частью пакета оборонной поддержки Украины стоимостью свыше 160 млн евро (более $169 млн.), который предоставляет эта страна.

Отмечается, что обучение по использованию и обслуживанию танков также будет включено.

Также читайте Эксперт объяснил заявление Байдена о 700 танках для Украины

Министерство обороны Финляндии не предоставило более подробную информацию о времени поставки помощи "по оперативным причинам".

“В пятницу, 24 февраля, исполняется год с начала российской агрессорской войны, и Украина продолжает нуждаться в поддержке в своей защите. Мы пришлем больше оборонных средств и вместе с нашими партнерами примем участие в сотрудничестве с Leopard", – заявил министр обороны Финляндии Микко Савола.

Напомним, глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что в Вооруженных силах Украины планируют сформировать как минимум два танковых батальона, на вооружении которых будут немецкие танки Leopard 2.

Читайте также: