Данилов прокомментировал взрывы в Мариуполе: "Происходит то, что должно происходить"

Он анонсировал такие удары по врагу во всех временно захваченных городах Украины, невзирая на расстояние до них.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что взрывы в оккупированном Мариуполе за последние дни – результаты работы ВСУ.

Об этом Данилов рассказал в эфире телемарафона "Единые новости" 23 февраля.

"Периодически (в Мариуполе – ред.) происходит то, что должно происходить – наши военные уничтожают российских террористов, вторгшихся в наш город под названием Мариуполь", – сказал секретарь СНБО.

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Он также заверил, что подобные удары по врагу будут во всех временно оккупированных украинских городах. Чиновник подчеркнул, что это будет продолжаться, пока враг оттуда не уйдет.

"И расстояние, поверьте, уже на сегодняшний день для нас большого значения не имеет. То ли 100 километров, то ли 150 километров, то ли немного больше", — отметил Данилов.

Добавим, что Мариуполь расположен в 80 км от линии фронта.

Напомним, взрывы в Мариуполе раздаются ежедневно уже несколько дней. Так, вечером 21 февраля от взрывов дрожали окна в жилищах людей. Местные жители сообщали о звуках взрывов, в частности в районе металлургического комбината имени Ильича.

22 февраля в районе морского порта Мариуполя были "прилеты" по вражеским складам с боеприпасами.

Уже 23 февраля в Мариуполе прогремели несколько взрывов за день: и в районе комбината Ильича, и в центре города.

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