"Будут переть со всех сторон": генерал-майор ВСУ предупредил о возможном масштабном наступлении РФ

Генерал-майор Дмитрий Марченко, руководивший обороной Николаева в начале полномасштабной войны, считает, что Россия намерена попытаться осуществить еще одно масштабное наступление. Впрочем, по его мнению, он будет для нее проигрышным.

Такое мнение он озвучил в интервью "НикВести".

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"Это мое личное мнение. Я надеюсь, что он все-таки будет. Не надо этого пугаться, это очень хорошо, если он будет. Вы должны понимать, что есть правила войны. Нам, допустим, чтобы взорвать их с мест, где они заняли оборону, нужно иметь в три раза больше личного состава, техники. У нас нет этих ресурсов. Поэтому, когда они идут в наступление, и мы организовываем контрнаступление, мы приравниваем наши силы и нам так легче с ними воевать", — сказал Марченко.

По его предположениям, россияне попытаются снова атаковать Украину из разных направлений. Как он пояснил, массовое наступление — типичная тактика РФ, которую она использовала во время всех своих войн.

"Однозначно он будет не только на востоке. Для того чтобы немного разбавить наши силы, чтобы мы не могли их сконцентрировать именно на востоке Украины. Они будут стирать со всех сторон. Скорее всего, это будет так, как они делали в начале. Но у них также заканчиваются ресурсы как человеческие, так и технические, им будет это тяжело сделать", - добавил генерал-майор.

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Заострение на севере

Напомним, 22 февраля, по данным Генштаба, в Харьковской области усилились вражеские ДРГ. Российские силы проводили разведывательно-диверсионную операцию на украинско-российской международной границе, но украинские военные выгнали ДРГ обратно в РФ. А уже утром на следующий день в оперативном командовании "Север" предупредили о провокациях России вблизи Черниговщины. Там заметили вражескую технику и окупантов, одетых в пиксель, похожий на ВСУ.

Под вечер 23 февраля в ГНСУ отметили, что ужесточают меры безопасности на границе с Беларусью и Россией. В частности, строят и усовершенствуют систему инженерного обустройства государственной границы. Пограничники объясняют, что усиление границы связано с "нынешними угрозами".

Боевые бобры: в защиту белорусской границы стали и животные

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