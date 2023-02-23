Путин все еще хочет оккупировать Киев – Зеленский

Российский диктатор Владимир Путин не отказался от своих планов и до сих пор хочет оккупировать Киев.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью BBC-Украина.

"Думаю, президент Путин до сих пор хочет оккупировать Киев. Но их идеи, миссия и надежда касаются всей Украины. Чтобы мы потеряли свою независимость и свой суверенитет. И потому, думаю, все поняли: если вы не можете оккупировать столицу, если вы не можете оккупировать Киев, вы не можете оккупировать Украину", – сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что, несмотря на всевозможные планы врага, украинцы сильные и способные дать отпор.

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По мнению главы государства, Путин не готов совершить новое масштабное нападение на Украину из Беларуси.

"Это будет большой ошибкой и для него, и для Беларуси. Исторической ошибкой. Потому что они нас не оккупируют, ведь они уже не так сильны, как были, и даже тогда они не смогли этого сделать. Поэтому сейчас для них будет огромным вызовом и проблемой занять Киев. И, как я уже сказал, большой ошибкой. Потому что они будут вовлечены в эту войну, Беларусь, люди из Беларуси, солдаты из Беларуси. Для них это означает потерю истории, это означает потерю Беларуси. Я думаю, что это ошибка", – отметил он.

Зеленский выразил надежду, что Беларусь не присоединится к агрессии Путина и не пойдет на эти шаги. Но если такое все же произойдет, президент заверил, что украинцы будут биться и выдержат.

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