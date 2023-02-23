Путин все еще хочет оккупировать Киев – Зеленский

Зеленский выразил надежду, что Беларусь не присоединится к агрессии Путина
Российский диктатор Владимир Путин не отказался от своих планов и до сих пор хочет оккупировать Киев.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью BBC-Украина.
"Думаю, президент Путин до сих пор хочет оккупировать Киев. Но их идеи, миссия и надежда касаются всей Украины. Чтобы мы потеряли свою независимость и свой суверенитет. И потому, думаю, все поняли: если вы не можете оккупировать столицу, если вы не можете оккупировать Киев, вы не можете оккупировать Украину", – сказал глава государства.
Президент подчеркнул, что, несмотря на всевозможные планы врага, украинцы сильные и способные дать отпор.
Нападение из Беларуси: что говорит Зеленский
По мнению главы государства, Путин не готов совершить новое масштабное нападение на Украину из Беларуси.
"Это будет большой ошибкой и для него, и для Беларуси. Исторической ошибкой. Потому что они нас не оккупируют, ведь они уже не так сильны, как были, и даже тогда они не смогли этого сделать. Поэтому сейчас для них будет огромным вызовом и проблемой занять Киев. И, как я уже сказал, большой ошибкой. Потому что они будут вовлечены в эту войну, Беларусь, люди из Беларуси, солдаты из Беларуси. Для них это означает потерю истории, это означает потерю Беларуси. Я думаю, что это ошибка", – отметил он.
Зеленский выразил надежду, что Беларусь не присоединится к агрессии Путина и не пойдет на эти шаги. Но если такое все же произойдет, президент заверил, что украинцы будут биться и выдержат.
Угроза нападения на Киев: что известно
Ранее в ВСУ сообщили, что на Волынском, Ровенском, Житомирском, Киевском, Черниговском и Сумском направлениях пока все относительно спокойно, признаков усиления вражеских группировок не обнаружено.
Напомним, израильский доброволец ВСУ Денис Десятник заявил, что россияне сейчас сфокусировались на захвате Донбасса. Потенциала для нового масштабного повторного наступления на Харьковскую или Киевскую области у них нет.
Однако оккупанты не прекращают провокаций на северной границе. Сегодня, 23 февраля, украинская разведка зафиксировала движение колонн вражеской военной техники в районе границы с Черниговской областью.
Между тем, Институт изучения войны (ISW) предупреждает, что Россия может полностью оккупировать Беларусь.
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