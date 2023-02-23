Путін досі хоче окупувати Київ – Зеленський

Зеленський висловив сподівання, що Білорусь не приєднається до агресії Путіна
Російський диктатор Володимир Путін не відмовився від своїх планів і досі хоче окупувати Київ.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю ВВС-Україна.
"Гадаю, президент Путін досі хоче окупувати Київ. Але їхні ідеї, місія і надія стосуються всієї України. Щоб ми втратили свою незалежність і свій суверенітет. І тому, гадаю, всі зрозуміли: якщо ви не можете окупувати столицю, якщо ви не можете окупувати Київ, ви не можете окупувати Україну", – сказав глава держави.
Президент наголосив, що попри всілякі плани ворога, українці сильні і здатні дати відсіч.
Напад з Білорусі: що каже Зеленський
На думку глави держави, Путін не готовий здійснити новий масштабний напад на Україні з Білорусі.
"Це буде великою помилкою і для нього, і для Білорусі. Історичною помилкою. Тому що вони нас не окупують, адже вони вже не такі сильні, як були, і навіть тоді вони не змогли цього зробити. Тому зараз для них буде величезним викликом і проблемою зайняти Київ. І, як я вже сказав, великою помилкою. Тому що вони будуть залучені в цю війну, Білорусь, люди з Білорусі, солдати з Білорусі. Для них це означає втрату історії, це означає втрату Білорусі. Я думаю, що це помилка", – зазначив він.
Зеленський висловив сподівання, що Білорусь не приєднається до агресії Путіна і не піде на ці кроки. Але якщо ж таке все ж станеться, президент запевнив, що українці битимуться і витримають.
Загроза нападу на Київ: що відомо
Раніше у ЗСУ повідомили, що на Волинському, Рівненському, Житомирському, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках поки що все відносно спокійно, ознак посилення ворожих угруповань не виявлено.
Нагадаємо, ізраїльський доброволець ЗСУ Денис Десятник заявив, що росіяни зараз сфокусувалися на захопленні Донбасу. Потенціалу для нового повторного масштабного наступу на Харківську чи Київську області у них нема.
Проте окупанти& не припиняють провокацій на північному кордоні. Сьогодні, 23 лютого, українська розвідка зафіксувала рух колон ворожої військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю.
Тим часом Інститут вивчення війни (ISW) попереджає, що Росія може повністю окупувати Білорусь.
Читайте також:
- Зеленський: "Цього тижня Росія може досягти реваншу"
- Загроза повторного наступу з півночі: Україна посилює кордон із Білоруссю та Росією
- У Києві найближчими днями проведуть тренування з оборони міста: деталі