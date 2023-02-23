Путін досі хоче окупувати Київ – Зеленський

Російський диктатор Володимир Путін не відмовився від своїх планів і досі хоче окупувати Київ.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю ВВС-Україна.

"Гадаю, президент Путін досі хоче окупувати Київ. Але їхні ідеї, місія і надія стосуються всієї України. Щоб ми втратили свою незалежність і свій суверенітет. І тому, гадаю, всі зрозуміли: якщо ви не можете окупувати столицю, якщо ви не можете окупувати Київ, ви не можете окупувати Україну", – сказав глава держави.

Президент наголосив, що попри всілякі плани ворога, українці сильні і здатні дати відсіч.

Напад з Білорусі: що каже Зеленський

На думку глави держави, Путін не готовий здійснити новий масштабний напад на Україні з Білорусі.

"Це буде великою помилкою і для нього, і для Білорусі. Історичною помилкою. Тому що вони нас не окупують, адже вони вже не такі сильні, як були, і навіть тоді вони не змогли цього зробити. Тому зараз для них буде величезним викликом і проблемою зайняти Київ. І, як я вже сказав, великою помилкою. Тому що вони будуть залучені в цю війну, Білорусь, люди з Білорусі, солдати з Білорусі. Для них це означає втрату історії, це означає втрату Білорусі. Я думаю, що це помилка", – зазначив він.

Зеленський висловив сподівання, що Білорусь не приєднається до агресії Путіна і не піде на ці кроки. Але якщо ж таке все ж станеться, президент запевнив, що українці битимуться і витримають.

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