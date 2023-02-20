Зеленський: "Цього тижня Росія може досягти реваншу"

Однак росіяни вже не такі потужні, як рік тому.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цього тижня Росія може досягти реваншу. Слід очікувати наступу.

Про це видання Welt пише 20 лютого.

"Деякі регіони України так живуть з 2014 року. Але росіяни вже не такі потужні, як рік тому – навіть тоді у них не було ресурсів, щоб окупувати нашу країну. Сьогодні вони ослаблені, а ми стали сильнішими. Ба більше, вони не мають такої мотивації, як наші солдати. Ми воюємо у своїй країні, ми захищаємо свої домівки та родини. Коли ми втрачаємо, ми насправді втрачаємо все: наші домівки, членів нашої родини. ми тут живемо", - зазначив президент.

Зеленський також пояснив, як він оцінює ризик військової підтримки Москви з боку Пекіна.

Додамо, що 20 лютого, президент Джо Байден відвідав Україну з неоголошеним візитом.Він зустрівся з Володимиром Зеленським за кілька днів до річниці вторгнення РФ.

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