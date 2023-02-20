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США виділяють Україні новий пакет військової допомоги: перелік озброєння

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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США виділяють Україні новий пакет військової допомоги: перелік озброєння

Фото: Associated Press

У США опублікували перелік нового озброєння для України.

США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на 460 мільйонів доларів. Туди ввійдуть боєприпаси, Javelin, Bradley та інше озброєння. 

Про це у Twitter написала репортерка Bloomberg Дженніфер Джейкобс.

За даними Пентагону, до нового пакету допомоги увійдуть:

  • військова техніка, включаючи HIMARS
  • радари повітряного спостереження
  • протитанкові системи Javelin
  • машини групи вогневої підтримки піхоти Bradley
  • прилади нічного бачення
  • запасні частини та інше обладнання

Нагадаємо, президент США Джо Байден під час візиту до Києва 20 лютого анонсував новий пакет військової допомоги Україні вартістю 500 млн доларів

Також 3 лютого в Міністерстві оборони США офіційно оголосили про новий великий пакет військової допомоги для України на суму 2,2 млрд доларів. Пакет включає протитанкові ракети Javelin, артилерійські боєприпаси, а також звичайні та далекобійні ракети для HIMARS

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Дата публікації
Перегляди
3317
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