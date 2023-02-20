США виділяють Україні новий пакет військової допомоги: перелік озброєння

У США опублікували перелік нового озброєння для України.
США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на 460 мільйонів доларів. Туди ввійдуть боєприпаси, Javelin, Bradley та інше озброєння.
Про це у Twitter написала репортерка Bloomberg Дженніфер Джейкобс.
За даними Пентагону, до нового пакету допомоги увійдуть:
- військова техніка, включаючи HIMARS
- радари повітряного спостереження
- протитанкові системи Javelin
- машини групи вогневої підтримки піхоти Bradley
- прилади нічного бачення
- запасні частини та інше обладнання
Нагадаємо, президент США Джо Байден під час візиту до Києва 20 лютого анонсував новий пакет військової допомоги Україні вартістю 500 млн доларів.
Також 3 лютого в Міністерстві оборони США офіційно оголосили про новий великий пакет військової допомоги для України на суму 2,2 млрд доларів. Пакет включає протитанкові ракети Javelin, артилерійські боєприпаси, а також звичайні та далекобійні ракети для HIMARS.
Читайте також:
- Китай перетне "червону лінію" у разі надання зброї для РФ – постпред США в ООН
- Британський прем'єр зробив гучні заяви на Мюнхенській конференції: говорив про удари по Криму та винищувачі
- Чи дозуватиме надалі Захід підтримку України і чи вирішив, що робити з Росією: Кулеба відповів