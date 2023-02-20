США виділяють Україні новий пакет військової допомоги: перелік озброєння

У США опублікували перелік нового озброєння для України.

США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на 460 мільйонів доларів. Туди ввійдуть боєприпаси, Javelin, Bradley та інше озброєння.

Про це у Twitter написала репортерка Bloomberg Дженніфер Джейкобс.

За даними Пентагону, до нового пакету допомоги увійдуть:

військова техніка, включаючи HIMARS

радари повітряного спостереження

протитанкові системи Javelin

машини групи вогневої підтримки піхоти Bradley

прилади нічного бачення

запасні частини та інше обладнання

Нагадаємо, президент США Джо Байден під час візиту до Києва 20 лютого анонсував новий пакет військової допомоги Україні вартістю 500 млн доларів.

Також 3 лютого в Міністерстві оборони США офіційно оголосили про новий великий пакет військової допомоги для України на суму 2,2 млрд доларів. Пакет включає протитанкові ракети Javelin, артилерійські боєприпаси, а також звичайні та далекобійні ракети для HIMARS.

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