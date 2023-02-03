У Пентагоні оголосили про новий пакет військової допомоги Україні: перелік озброєння

Пакет включає протитанкові ракети Javelin, артилерійські боєприпаси, а також звичайні та далекобійні ракети для HIMARS.

У п’ятницю, 3 лютого, в Міністерстві оборони США офіційно оголосили про новий великий пакет військової допомоги для України.

Про це повідомив на брифінгу прессекретар Пентагону, бригадний генерал ВПС США Патрік Райдер.

"Сьогодні Міністерство оборони США оголошує, що виділяє новий пакет допомоги для України на суму 2,2 млрд доларів. Пакет включає протитанкові ракети Javelin, артилерійські боєприпаси, а також звичайні та далекобійні ракети для HIMARS", - заявив він.

До переліку нового пакету військової допомоги від США увійшли:

боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм;

120-мм мінометні міни;

190 великокаліберних кулеметів з тепловізійними прицілами та відповідними боєприпасами для боротьби з безпілотниками;

181 мінно-вибухозахищена машина із захистом від засідок (MRAP);

250 протитанкових ракетних комплексів Javelin;

2 000 протитанкових ракет;

протипіхотні боєприпаси Claymore;

боєприпаси для підриву;

2 зенітно-ракетні установки HAWK;

зенітні гармати та боєприпаси.

Від моменту повномасштабного вторгнення Росії військова допомога США Україні досягла 29,3 мільярда доларів.

Нагадаємо, американські ракети GLSDB виробництва компаній Boeing та Saab Group з дальністю ураження 150 км, які будуть передані Україні в цьому пакеті військової допомоги США, можуть якщо не зірвати, то значно пригальмувати наступ російських військ, який готує Кремль.

Читайте також: