Американська компанія пропонує Україні два бойових дрони за один долар – WSJ

До комплекту далекобійних високошвидкісних безпілотників Reaper входить наземна станція управління, яка дозволяє керувати ними з будь-якої точки країни.

Американська компанія General Atomics пропонує Україні придбати 2 безпілотники Reaper MQ-9, вартість яких оцінюється в 32 мільйони доларів, за символічну ціну в один долар, щоб допомогти країні захиститися від російської агресії.

Про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal з посиланням на лист-пропозицію, який керівництво General Atomics передало представникам посольства України в США.

Хоча вартість цієї угоди символічна, Київ повинен витратити близько 10 мільйонів доларів на підготовку та доставку БПЛА в Україну та близько 8 мільйонів доларів щороку на їх технічне обслуговування.

До комплекту далекобійних високошвидкісних безпілотників Reaper входить наземна станція управління, яка дозволить українським військовим керувати безпілотниками практично з будь-якої точки країни. Однак, їх продаж потребує схвалення адміністрації президента Джо Байдена.

Ні Білий дім, ні український уряд поки що не коментували цю інформацію.

Представник General Atomics теж сказав, що компанія не може коментувати конкретні угоди. Разом з тим вірить, що “Україні потрібні такі можливості, як Reaper, і найближчим часом”.

“General Atomics обговорювала потреби українських збройних сил з їхнім урядом протягом багатьох місяців і продовжує підтримувати їх будь-яким можливим способом“, — сказав К. Марк Брінклі, речник General Atomics.

Апарати цього типу виконували успішно виконували бойові завдання проти терористів в Афганістані.

Нагадаємо, Міністерство оборони уклало 16 контрактів з українськими виробниками безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Читайте також: