УПЦ МП досі підпорядкована РПЦ – висновок експертів Держетнополітики

Попри заяви керівництва УПЦ МП, ця церква досі має зв'язок з РПЦ і її очільником Кирилом, який благословляє вбивства українців.

Українська православна церква (Московського патріархату) досі має церковно-канонічний зв'язок із Російською православною церквою.

Про це заявила Державна служба України з етнополітики та свободи совісті після висновку експертної групи.

Так, Державна служба з етнополітики та свободи совісті у двомісячний термін забезпечила проведення релігієзнавчої експертизи Статуту про управління УПЦ МП на наявність церковно-канонічного зв’язку з РПЦ.

Для виконання цього завдання було створено Експертну групу.

"До її складу увійшли п’ятеро професорів, докторів наук та один кандидат наук — фахівці у галузі релігії, історії церкви, свободи совісті, державно-конфесійних відносин, богослов’я, які мають фахові наукові публікації з історії, соціології, філософії, релігії взагалі та у сфері дослідження східного православ’я зокрема", – йдеться в повідомленні.

Експертна група встановила:

Ухвалення нової редакції Статуту про управління УПЦ (від 27.05.2022) та Постанови Собору УПЦ не призвели до розриву церковно-канонічного зв’язку УПЦ МП із РПЦ. Статус УПЦ як структурного підрозділу РПЦ, що користується певними правами самостійності, але не утворює автокефальну Церкву , залишається незмінним.

церковно-канонічного зв’язку УПЦ МП із РПЦ. Статус УПЦ як структурного підрозділу РПЦ, що користується певними правами самостійності, але , залишається незмінним. УПЦ відносно РПЦ має церковно-канонічний зв’язок частини із цілим. Відносини УПЦ з РПЦ не є відносинами однієї самостійної (автокефальної) церкви з іншою самостійною автокефальною церквою.

УПЦ також не має статусу автономної Церкви, який би визнавався іншими церквами, а, отже є структурним підрозділом РПЦ, що має окремі права самостійного утворення без власної канонічної суб’єктності.

Жодних документів чи дій, які б свідчили про трансформацію УПЦ в самостійну відносно РПЦ релігійну організацію, членами Експертної групи не виявлено.