УПЦ МП досі підпорядкована РПЦ – висновок експертів Держетнополітики

Попри заяви керівництва УПЦ МП, ця церква досі має зв'язок з РПЦ і її очільником Кирилом, який благословляє вбивства українців.
Українська православна церква (Московського патріархату) досі має церковно-канонічний зв'язок із Російською православною церквою.
Про це заявила Державна служба України з етнополітики та свободи совісті після висновку експертної групи.
Так, Державна служба з етнополітики та свободи совісті у двомісячний термін забезпечила проведення релігієзнавчої експертизи Статуту про управління УПЦ МП на наявність церковно-канонічного зв’язку з РПЦ.
Для виконання цього завдання було створено Експертну групу.
"До її складу увійшли п’ятеро професорів, докторів наук та один кандидат наук — фахівці у галузі релігії, історії церкви, свободи совісті, державно-конфесійних відносин, богослов’я, які мають фахові наукові публікації з історії, соціології, філософії, релігії взагалі та у сфері дослідження східного православ’я зокрема", – йдеться в повідомленні.
Експертна група встановила:
- Ухвалення нової редакції Статуту про управління УПЦ (від 27.05.2022) та Постанови Собору УПЦ не призвели до розриву церковно-канонічного зв’язку УПЦ МП із РПЦ. Статус УПЦ як структурного підрозділу РПЦ, що користується певними правами самостійності, але не утворює автокефальну Церкву, залишається незмінним.
- УПЦ відносно РПЦ має церковно-канонічний зв’язок частини із цілим. Відносини УПЦ з РПЦ не є відносинами однієї самостійної (автокефальної) церкви з іншою самостійною автокефальною церквою.
- УПЦ також не має статусу автономної Церкви, який би визнавався іншими церквами, а, отже є структурним підрозділом РПЦ, що має окремі права самостійного утворення без власної канонічної суб’єктності.
Жодних документів чи дій, які б свідчили про трансформацію УПЦ в самостійну відносно РПЦ релігійну організацію, членами Експертної групи не виявлено.
УПЦ типу не МП
УПЦ МП вперто продовжує стверджувати, що не має стосунку до РПЦ і патріарха Кирила, який відкрито підтримує війну і благословляє окупантів на вбивства українців. Кирило навіть натякнув, що РФ може застосувати ядерну зброю.
У травні в київському монастирі у Феофанії УПЦ МП зібралася на Собор, в якому заявила про нібито розрив з РПЦ. Водночас Онуфрій не став офіційно оголошувати автокефалію.
Очільник ПЦУ митрополит Епіфаній пояснив, у чому полягає "хитрість" таких заяв. За його словами, де-факто зв'язок УПЦ МП з Москвою залишається, а де-юре Українська православна церква хоче уникнути закону "2662", який покликаний перейменувати її, адже вона має свій керівний центр у країні-агресорці Росії.
Конституційний суд України підтвердив, що УПЦ МП повинна вказувати свою приналежність до Росії. Своєю чергою в УПЦ МП відмовились виконувати рішення Конституційного суду щодо зміни назви.
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