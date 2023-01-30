Фінансовий гороскоп на лютий 2023 року

Це місяць терплячого, неквапливого просування та розвитку давно розпочатих проєктів і справ, що зупинилися наприкінці 2022 - початку 2023 року.

Те, що ви так активно просували минулого року, у лютому набуде форм і принесе перші плоди. Саме час щось підкоригувати, змінити деталі реалізації свого задуму. Але не рвіться агресивно вперед — інакше лише зазнаєте розчарування через велику кількість затримок та невдач.

В ухваленні правильних рішень вам допоможе загальний гороскоп на лютий. Цілком можливо, що ви поставите під сумнів ділові взаємини з деякими людьми, а подальшу співпрацю з давніми партнерами визнаєте безперспективним. Це абсолютно нормально: настав час нових знайомств, цікавіших починань, застосування нових схем та методів у роботі.

Лютий 2023 — час накопичення ресурсів, які знадобляться надалі, вони будуть живити весь рік. За можливості накопичуйте цінну інформацію, акумулюйте фінансові кошти, створюйте фундамент майбутніх успіхів і не прив'язуйтесь до минулого! Ще рано будувати довгострокові плани, але підготуватися до нового тривалого соціального циклу, саме час.

Ключові дати лютого:

повня у Леві 05.02, потенціал якого можна використовувати для заяви про себе, демонстрації своїх робіт, просування власних інтересів;

інгресія Меркурія на знак Водолія 11.02 допоможе вдихнути життя у ваші проєкти, знайти друзів та однодумців, по-новому поглянути на ситуацію;

19 лютого о 00:35 за київським часом Сонце входить у знак Риб та принесе творчу наснагу, плавність життя, романтику;

20 лютого молодик у Рибах о 09:05 відкриє новий місячний цикл, який стане дуже важливим для всього цивілізованого світу.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Час цікавих знайомств, оригінальних ідей. Атмосфера лютого не передбачає значних досягнень, проте загалом життя цього місяця стає яскравішим і романтичнішим. Це гарний, продуктивний місяць для тих, чиї творчі захоплення пов'язані з будь-якою копіткою діяльністю, яка потребує значної уваги до деталей і водночас гарної інтуїції. Наберіться терпіння, оскільки доведеться багато і наполегливо працювати над ув'язуванням різних блоків логістичних ланцюжків у просуванні товарів та послуг.

ТЕЛЕЦЬ

Цілком імовірно, що ви будете обмежені в ресурсах і що за виконану роботу ви не отримаєте бажаних матеріальних результатів — лише задоволення від виконаної справи. І однаково не піддавайтеся песимізму, спробуйте знайти собі помічників, будьте відкриті до співпраці. А коли надається можливість відпочити, намагайтеся максимально відновити сили. Корисні ділові поїздки, відрядження, відвідування навчальних заходів, участь у конференціях – це дасть змогу знайти велику кількість потенційних партнерів, співробітників, союзників.

БЛИЗНЯТА

Не поспішайте ухвалювати остаточне рішення і пов'язувати себе будь-якими зобов'язаннями до 7 березня, інакше угрузнете у нескінченних коливаннях і сумнівах. Вважайте, що доля надала вам можливість як слід озирнутися. Використовуйте можливість вирушити у поїздку – там на вас може чекати зустріч, яка згодом переросте у взаємовигідне партнерство. Ваше слово має вагу та вплив мислення на людей, які вас оточують,покажіть, що ви вмієте розпоряджатися грошима та керувати ситуацією, намагайтеся показати все найкраще, на що ви здатні.

РАК

Довіртеся діловому партнеру, попросіть допомоги чи поради, якщо вам складно і є сумніви щодо фінансових перспектив, поговоріть про подальші плани та співпрацю. Найкраще змінити обстановку і трохи відволіктися від турбот – візьміть відпустку і вирушайте у подорож, присвятіть час своєму хобі. Змініть масштаб, погляньте на свою нинішню ситуацію інакше, прийміть погляд партнера. У вашому житті може виникнути щось нове, але для цього від вас може знадобитися зробити крок назустріч комусь, виявити ініціативу.

ЛЕВ

Вам вдасться знайти рішення для давньої проблеми, зрушити з місця справу, що зупинилася, поліпшити фінансове становище. Або хоча б дізнатися щось нове про себе. Це гарний місяць для підписання контрактів, розрахованих на тривалий період та вигідних для обох сторін. Будьте дуже терплячі у стосунках з іншими людьми – можливо, їм пощастило менше, ніж вам. Якщо є така можливість – візьміть відпустку, відпочиньте. Якщо ні – вирішіть для себе, що поспішати вам нікуди, можна зупинитися, подумати і згадати всі дрібниці, які ви раніше відкладали на потім.

ДІВА

Накопичуйте важливу інформацію, подивіться, як слід навколо – можливо, ви виявите джерела ресурсів та підтримки, які раніше не помічали. Потіште себе, займіться цікавими для вас справами, відчуйте себе по-справжньому успішною та щасливою людиною. Не дозволяйте конкурентам та суперникам під виглядом друзів залазити у ваше життя та затьмарювати його. Цей місяць принесе певність фінансової сфери. Запасіться терпінням, оскільки попереду у вас багато наполегливої роботи, не піддавайтеся песимізму. Спробуйте поєднати роботу з відпочинком, щоб ваш організм зміг гідно витримати таке навантаження.

ТЕРЕЗИ

Місяць розширення горизонтів. Він сприяє зустрічам з новими людьми, відвідуванню цікавих місць, різноманітним можливостям та видам діяльності. Активно включайтеся в різні справи, не втрачайте свій шанс – на вас чекають бенетжливі подорожі та пригоди. Вам не слід робити поспішних рішень. Ведіть розмірений спосіб життя і дозвольте всьому йти своєю чергою. Знайдіть однодумців та вірних помічників – разом ви зробите щось вражаюче та дуже прибуткове.

СКОРПІОН

Місяць фінансової стабілізації, закріплення, роботи, а також випробування на міцність ділових взаємин. Настав час як слід взятися за справи, зосередитись на них, сконцентрувати свою енергію. У лютому доведеться наполегливо працювати, але це необхідно, щоб втілити ваші задуми, надати їм форму, поставити на ноги. Шукайте та зміцнюйте слабкі місця своїх проєктів. Не бійтеся брати на себе відповідальність, упорядковуйте справи, систематизуйте, встановлюйте правила та вимагайте їх дотримання.

СТРІЛЕЦЬ

Будьте практичні, не заглядайте надто далеко вперед. Одна справа – генерувати ідеї та надихати оточення, і зовсім інша – засукати рукави і нарешті реалізувати те, про що ви так багато і цікаво розповідали. Успіх ваших довгострокових задумів дуже залежить від того, наскільки організованою, упорядкованою, ефективною і доцільною буде ваша діяльність, наскільки акуратно ви виконуватимете всі свої зобов'язання. Складіть детальний план всіх необхідних справ і суворо дотримуйтесь його. Проведіть ретельний облік всіх наявних ресурсів та не допускайте їх перевитрати.

КОЗОРІГ

Це добрий місяць для того, щоб зайнятися рекламою. Виконайте те, що ви обіцяли, витратите частину зароблених грошей на справді корисні та необхідні речі. Енергія цього місяця співзвучна придбанню нерухомості чи іншим великим покупкам і всім тим справам, які спочатку приносять багато клопоту, але в перспективі створюють у житті щось дуже важливе та довговічне. Обов'язково зверніть увагу на нові можливості, які вам пропонує доля. Не виключено, що ви виявите обхідний шлях або альтернативне рішення для проблеми, яка турбує вас найбільше.

ВОДОЛІЙ

Місяць перепочинку, у вас з'являється можливість розігнути спину та подивитися навколо. Будьте гнучкими, сприйнятливими, поділіться з навколишніми своїм досвідом, і хтось із них захоче прийти вам на допомогу. Подумайте, яку практичну вигоду ви можете отримати з змін, що відбуваються навколо вас. Будь-яка робота, яку ви робитимете з близькими за духом людьми, зблизить вас і покращить взаєморозуміння. Атмосфера періоду сприяє будь-яким колективним зусиллям. Це дуже корисний етап, оскільки в результаті те, що ви робите, стане міцним ізсередини і зможе витримати будь-які випробування.

РИБИ

Не сумнівайтеся в тому, що ви здатні працювати багато і ефективно, проте сам у полі не воїн, і зараз важливе вміння розподілити свою роботу, доручити її іншим людям і домогтися, щоб вони справлялися зі справою не гірше за вас. Подумайте і про те, як залучити ресурси потенційних партнерів для того, щоб вивести свою роботу на якісно новий рівень. Цілком імовірно, що належним чином виявивши свої здібності, ви станете першим кандидатом на підвищення на посаді. Потрібно подбати про те, щоб у вас було достатньо часу для відпочинку, для відновлення душевних сил.

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