Финансовый гороскоп на февраль 2023 года

То, что вы так активно продвигали в прошлом году, в феврале обретет формы и принесет первые плоды. Самое время что-то подкорректировать, изменить детали реализации своего замысла. Но не рвитесь агрессивно вперед - иначе лишь испытаете разочарование из-за большого количества задержек и неудач.

В принятии правильных решений вам поможет общий гороскоп на февраль. Вполне возможно, что вы подвергнете сомнению деловые взаимоотношения с некоторыми людьми, а дальнейшее сотрудничество с давними партнерами признаете бесперспективным. Это совершенно нормально: пришло время новых знакомств, более интересных начинаний, применения новых схем и методов в работе.

Февраль 2023-го - время накопления ресурсов, которые понадобятся в дальнейшем, они будут питать весь текущий год. По возможности накапливайте ценную информацию, аккумулируйте финансовые средства, создавайте фундамент будущих успехов и не привязывайтесь к прошлому! Еще рано строить долгосрочные планы, но подготовиться к новому длительному социальному циклу - самое время.

Ключевые даты февраля:

полнолуние во Льве 05.02, потенциал которого можно использовать для заявления о себе, демонстрации своих работ, продвижения собственных интересов;

ингрессия Меркурия в знак Водолея 11.02 поможет вдохнуть жизнь в ваши проекты, найти друзей и единомышленников, по-новому взглянуть на ситуацию;

19 февраля в 00:35 по киевскому времени Солнце входит в знак Рыб и принесет творческое вдохновение, плавность жизни, романтику;

20 февраля новолуние в Рыбах в 09:05 откроет новый лунный месяц, который станет очень важным для всего цивилизованного мира.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Время интересных новых знакомств, оригинальных идей. Атмосфера февраля не предполагает значительных достижений, однако в целом жизнь в этом месяце становится более яркой и романтичной. Это хороший, продуктивный месяц для тех, чьи творческие увлечения связаны с какой-либо кропотливой деятельностью, требующей значительного внимания к деталям и в то же время хорошей интуиции. Наберитесь терпения, поскольку придется много и упорно работать над увязыванием различных блоков логистических цепочек в продвижении товаров и услуг.

ТЕЛЕЦ

Вполне вероятно, что вы будете ограничены в ресурсах и за проделанную работу вы не получите сейчас желаемых материальных результатов - лишь удовлетворение от выполненного дела. И все равно не поддавайтесь пессимизму, попробуйте найти себе помощников, будьте открыты к сотрудничеству. А когда предоставляется возможность отдохнуть, старайтесь максимально восстановить силы. Полезны деловые поездки, командировки, посещение обучающих мероприятий, участие в конференциях – это даст возможность найти большое количество потенциальных партнеров, сотрудников, союзников.

БЛИЗНЕЦЫ

Не спешите принимать окончательное решение и связывать себя какими бы то ни было обязательствами до 7 марта, иначе погрязнете в бесконечных колебаниях и сомнениях. Считайте, что судьба предоставила вам возможность как следует оглядеться. Используйте возможность отправиться в поездку - там вас может ждать встреча, которая впоследствии перерастет во взаимовыгодное партнерство. Ваше слово имеет вес и влияние на мышление на окружающих вас людей, покажите, что вы умеете распоряжаться деньгами и управлять ситуацией, постарайтесь показать все лучшее на что вы способны.

РАК

Доверьтесь деловому партнеру, попросите помощи или совета, если вам сложно и есть сомнения относительно финансовых перспектив, поговорите о дальнейших планах и сотрудничестве. Лучше всего сменить обстановку и несколько отвлечься от забот – возьмите отпуск и отправьтесь в путешествие, посвятите время своему хобби. Смените масштаб, взгляните на свою нынешнюю ситуацию иначе, примите точку зрения партнера. В вашей жизни может возникнуть что-то новое, но для этого от вас может потребоваться сделать шаг навстречу кому-то, проявить инициативу.

ЛЕВ

Вам удастся найти решение для давней проблемы, сдвинуть с места остановившееся дело, улучшить финансовое положение. Или хотя бы узнать что-то новое о самом себе. Это хороший месяц для подписания контрактов, рассчитанных на длительный период и выгодных для обеих сторон. Будьте очень терпеливы в отношениях с другими людьми – возможно, им повезло меньше, чем вам. Если есть такая возможность - возьмите отпуск, отдохните. Если нет - решите для себя, что спешить вам некуда, можно остановиться, подумать и вспомнить обо всех мелочах, которые вы раньше откладывали на потом.

ДЕВА

Накапливайте важную информацию, посмотрите как следует вокруг - возможно, вы обнаружите источники ресурсов и поддержки, которые прежде не замечали. Порадуйте себя, займитесь интересными для вас делами, почувствуйте себя по-настоящему успешным и счастливым человеком. Не позволяйте конкурентам и соперникам под видом друзей влезать в вашу жизнь и омрачать ее. Этот месяц принесет определенность в финансовую сферу. Запаситесь терпением, поскольку впереди у вас много упорной работы, не поддавайтесь пессимизму. Попытайтесь сочетать работу с отдыхом, чтобы ваш организм смог достойно выдержать такую нагрузку.

ВЕСЫ

Месяц расширения горизонтов. Он благоприятствует встречам с новыми людьми, посещению интересных мест, разнообразным возможностям и видам деятельности. Активно включайтесь в самые разные дела, не упускайте свой шанс - вас ждут волнующие путешествия и приключения. Вам не следует предпринимать скоропалительных решений. Ведите размеренный образ жизни и позвольте всему идти своим чередом. Найдите единомышленников и верных помощников – вместе вы сделаете нечто впечатляющее и очень прибыльное.

СКОРПИОН

Месяц финансовой стабилизации, закрепления, работы, а также испытания на прочность деловых взаимоотношений. Настало время как следует взяться за дела, сосредоточиться на них, сконцентрировать свою энергию. В феврале придется упорно трудиться, но это необходимо, чтобы воплотить ваши замыслы, придать им форму, поставить на ноги. Ищите и укрепляйте слабые места своих проектов. Не бойтесь брать на себя ответственность, приводите дела в порядок, систематизируйте, устанавливайте правила и требуйте их соблюдения.

СТРЕЛЕЦ

Будьте практичны, не заглядывайте слишком далеко вперед. Одно дело - генерировать идеи и вдохновлять окружающих, и совсем другое - засучить рукава и наконец-то реализовать то, о чем вы так много и интересно рассказывали. Успех ваших долговременных замыслов очень сильно зависит от того, насколько организованной, упорядоченной, эффективной и целесообразной будет ваша деятельность, насколько аккуратно вы будете исполнять все свои обязательства. Составьте детальный план всех необходимых дел и строго ему следуйте. Проведите тщательный учет всех имеющихся ресурсов и не допускайте их перерасхода.

КОЗЕРОГ

Это хороший месяц для того, чтобы заняться рекламой. Выполните то, что вы обещали, потратьте часть заработанных денег на действительно полезные и необходимые вещи. Энергия этого месяца созвучна приобретению недвижимости или другим крупным покупкам и всем тем делам, которые сначала приносят много хлопот, но в перспективе создают в жизни нечто очень важное и долговечное. Обязательно обратите внимание на новые возможности, которые предлагает вам судьба. Не исключено, что вы обнаружите обходной путь или альтернативное решение для той проблемы, которая заботит вас больше всего.

ВОДОЛЕЙ

Месяц передышки, у вас появляется возможность разогнуть спину и посмотреть вокруг. Будьте гибкими, восприимчивыми, поделитесь с окружающими своим опытом, и кто-то из них захочет прийти вам на помощь. Подумайте, какую практическую выгоду вы можете извлечь из происходящих вокруг вас перемен. Любая работа, которую вы будете делать с близкими по духу людьми, сблизит вас и улучшит взаимопонимание. Атмосфера периода благоприятствует любого рода коллективным усилиям. Это очень полезный этап, поскольку в результате то, что вы делаете, станет прочным изнутри и сможет выдержать любые испытания.

РЫБЫ

Не сомневайтесь в том, что вы способны работать много и эффективно, однако один в поле не воин, и сейчас важно умение распределить свою работу, поручить ее другим людям и добиться, чтобы они справлялись с делом не хуже вас. Подумайте и о том, как привлечь ресурсы возможных партнеров для того, чтобы вывести свою работу на качественно новый уровень. Вполне вероятно, что, должным образом проявив свои способности, вы станете первым кандидатом на повышение в должности. Следует позаботиться о том, чтобы у вас было достаточно времени для отдыха, для восстановления душевных сил.

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