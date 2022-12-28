В УПЦ МП відмовились виконувати рішення Конституційного суду щодо зміни назви

В УПЦ МП заявили, що в законі нібито нічого не сказано саме про їх організацію

В УПЦ МП заявили, що не збираються виконувати рішення Конституційного суду від 27 грудня, яке забовʼязало організацію вказувати у назві приналежність до Росії.

Про це заявив голова юридичного відділу УПЦ МП протоієрей Олександр Бахов.

Він заявив, що юридично рішення Конституційного суду не забовʼязує УПЦ МП змінювати свою назву.

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"Конституційний суд України визнав закон про перейменування конституційним. Водночас варто відзначити, що рішення КСУ не зобов'язує УПЦ змінити свою назву, воно лише стосується відповідності закону про перейменування Конституції", — стверджує протоієрей.

Він заявив, що організація зареєстрована в Україні відповідно до всіх законів, а засновником є УПЦ. Також Бахов зазначив, що в законі нібито нічого не сказано саме про УПЦ.

"Попри рішення КС, на сьогодні немає жодних законних підстав для зміни назви релігійних організацій, що належать до УПЦ", — вважає Олександр Бахов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Конституційний суд України, 27 грудня опублікував свій висновок щодо закону, за яким УПЦ МП повинна вказувати у своїй назві приналежність до Росії.

Пізніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що УПЦ МП повинна або визнати свою приналежність до РПЦ, або розірвати з нею стосунки.

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