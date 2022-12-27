В Білорусі трьох "рейкових партизанів" засудили сумарно до 66 років колонії

Дмитра Равіча засудили до 22 років колонії посиленого режиму, Дениса Дікуна до 23, а Олега Молчанова — до 21 року позбавлення волі.

У Білорусі трьох "рейкових партизанів" зі Світлогорська засудили на сумарний термін у 66 років колонії.

Про це інформує моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Правозахисникам відомо, що 4 березня у Світлогорську було затримано подружжя Дмитра та Наталю Равіч, брата Наталії Дениса Дікуна, його дівчину Алісу Молчанову та її батька Олега Молчанова. Саме Дмитро Равіч, Денис Дікун та Олег Молчанов були ув'язнені. Алісу та Наталю відпустили.

Дмитра Равіча засудили до 22 років колонії посиленого режиму, Дениса Дікуна до 23, а Олега Молчанова — до 21 року позбавлення волі.

Чоловіків звинуватили в тому, що в ніч із 28 лютого на 1 березня вони підпалили релейну шафу на залізничному транспорті для перешкоджання руху військових ешелонів РФ. Через це світлофори та стрілочні переклади, за якими слідував потяг із російською військовою технікою, були заблоковані.

Інші справи "рейкових партизанів"

За інформацією білоруського видання "Зеркало", жителі Світлогорська – не перші засуджені "рейкові партизани", проте інші отримали менші терміни.

Так, співробітника Вітебської дистанції сигналізації та зв'язку Сергія Коновалова засудили до 15 років колонії посиленого режиму — він нібито планував виведення з ладу системи, яка забезпечує безпеку залізничного руху.

Троє "партизанів" із Бобруйска отримали від 14 до 16 років колонії посиленого режиму.

"Рейковому партизану" Віталію Мельнику з Мінського району, якому прострілили ноги під час затримання, призначили 16 років колонії.

Дмитра Медведського з Ліди засудили до трьох років колонії. Сергій Глібко отримав 11 років за розпалене на коліях багаття, такий же термін дали Олексію Шишковцю з Осиповичів.

Зазначимо, що "рейкові партизани" є не лише в Білорусі, але і в РФ. Так, у серпні підірвали залізничну колію у Курській області.

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