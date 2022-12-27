В Беларуси троих "рельсовых партизан" приговорили суммарно к 66 годам колонии

Дмитрий Равич был приговорен к 22 годам колонии усиленного режима, Денис Дикун к 23, а Олег Молчанов — к 21 году лишения свободы.

В Беларуси троих "рельсовых партизан" из Светлогорска осудили на суммарный срок в 66 лет колонии.

Об этом информирует мониторинговая группа " Белорусский Гаюн ".

Правозащитникам известно, что 4 марта в Светлогорске были задержаны супруги Дмитрий и Наталья Равич, брат Наталии Денис Дикун, его девушка Алиса Молчанова и ее отец Олег Молчанов. Именно Дмитрий Равич, Денис Дикун и Олег Молчанов были заключены в тюрьму. Алису и Наталью отпустили.

Дмитрий Равич был приговорен к 22 годам колонии усиленного режима, Денис Дикун к 23, а Олег Молчанов — к 21 году лишения свободы.

Мужчин обвинили в том, что в ночь с 28 февраля на 1 марта они подожгли релейный шкаф на железнодорожном транспорте для препятствования движению военных эшелонов РФ. Поэтому светофоры и стрелочные переводы, за которыми следовал поезд с российской военной техникой, были заблокированы.

Другие дела "рельсовых партизан"

По информации белорусского издания "Зеркало", жители Светлогорска – не первые осужденные "рельсовые партизаны", однако другие получили меньшие сроки.

Так, сотрудник Витебской дистанции сигнализации и связи Сергей Коновалов приговорен к 15 годам колонии усиленного режима — он якобы планировал выведение из строя системы, обеспечивающей безопасность железнодорожного движения.

Трое "партизан" из Бобруйска получили от 14 до 16 лет колонии усиленного режима.

"Рельсовому партизану" Виталию Мельнику из Минского района, которому прострелили ноги во время задержания, назначили 16 лет колонии.

Дмитрий Медведский из Лиды приговорен к трем годам колонии. Сергей Глебко получил 11 лет за разожженный на путях костер, такой же срок дали Алексею Шишковцу из Осиповичей.

Отметим, что "рельсовые партизаны" есть не только в Беларуси, но и в РФ. Так, в августе взорвали железнодорожный путь в Курской области.

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