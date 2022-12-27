ПВО для Украины: Зеленский сообщил подробности переговоров с премьером Италии

Итальянская премьер-министр Джорджия Мелони рассматривает вопрос о ПВО для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с премьером Италии.

Об этом говорилось в обращении президента 27 декабря.

Зеленский сообщил, что госпожа Мелони сообщила о рассмотрении вопроса о ПВО для Украины. ПРезидент и премьер скоординировали дальнейшие шаги.

"Я верю, что итальянская поддержка позволит нам укрепить защиту украинского неба", – добавил Зеленский.

Он также поблагодарил Италию за уже оказанную и новую поддержку.

"Конечно, обсудили и наши дипломатические планы на ближайшие месяцы. А также зимние угрозы, которые мы, я уверен, преодолеем вместе", — добавил президент.

Отметим, что 21 декабря более 19 стран мира выключили на час свет в знак солидарности с Украиной. Темно было в Колизее в Риме, Сиднейской опере и т. д.

В то же время премьер Италии призвала итальянцев ежедневно на час выключать электричество.

Читайте также: