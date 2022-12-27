ПВО для Украины: Зеленский сообщил подробности переговоров с премьером Италии

Итальянская премьер-министр Джорджия Мелони рассматривает вопрос о ПВО для Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с премьером Италии.
Об этом говорилось в обращении президента 27 декабря.
Зеленский сообщил, что госпожа Мелони сообщила о рассмотрении вопроса о ПВО для Украины. ПРезидент и премьер скоординировали дальнейшие шаги.
"Я верю, что итальянская поддержка позволит нам укрепить защиту украинского неба", – добавил Зеленский.
Он также поблагодарил Италию за уже оказанную и новую поддержку.
"Конечно, обсудили и наши дипломатические планы на ближайшие месяцы. А также зимние угрозы, которые мы, я уверен, преодолеем вместе", — добавил президент.
Отметим, что 21 декабря более 19 стран мира выключили на час свет в знак солидарности с Украиной. Темно было в Колизее в Риме, Сиднейской опере и т. д.
В то же время премьер Италии призвала итальянцев ежедневно на час выключать электричество.
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