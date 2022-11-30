Италия поможет Украине восстановить энергосистему — МИД

Италия поможет Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате обстрелов российскими террористами.

Об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни, передает Укринформ.

На заседании глав МИД стран НАТО в Бухаресте он сказал, что Италия выступает за то, чтобы Украина прошла зиму без трагедий для населения страны.

Он заявил, что Италия внесет свой вклад в сохранение работы украинской энергосистемы, которая получила серьезные повреждения после обстрелов российскими ракетами. В частности, он пообещал, что итальянские компании будут поставлять оборудование, которое поможет сохранить работу энергетической системы.

Дипломат заявил, что Украине будет тяжело садиться за стол переговоров, потому что сейчас очень трудно достичь мира без справедливости для украинского народа.

Напомним, ранее сообщалось, что США предоставит Украине пакет помощи для возобновления энергосистемы.

Также ранее секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и ее партнеры должны быть готовы к тому, что Россия продолжит наносить удары для уничтожения украинской инфраструктуры.

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