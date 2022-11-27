"Террор гражданских городов": Подоляк рассказал, влияют ли атаки по объектам энергетики на ситуацию на фронте

Атаки по объектам энергетики – это не только об выключении света, подчеркнул Пололяк.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что удары российских войск по объектам энергетики не влияют на ситуацию на фронте.

Об этом Подоляк написал в своем Twitter.

По его словам, атаки по объектам энергетики – это не только об выключении света.

"Это прерванные операции, отмененный диализ, выключенные аппараты ИВЛ, не приехавшая скорая. Влияет ли это на ситуацию на фронте? Нет. Просто фашизм 21 века — террор гражданских городов под одобрительные аплодисменты Z-пропаганды", — написал Подоляк.

Напомним, Подоляк назвал мудрой инициативу Польши, предложившей развернуть системы ПВО Patriot с украинской стороны границы.

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