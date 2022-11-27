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"Терор цивільних міст": Подоляк розповів, чи впливають атаки по об‘єктах енергетики на ситуацію на фронті

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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"Терор цивільних міст": Подоляк розповів, чи впливають атаки по об‘єктах енергетики на ситуацію на фронті

Скриншот з відео

Атаки по об'єктах енергетики - це не лише про вимкнення світла, наголосив Пололяк.

Радника голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що удари російських військ по об'єктах енергетики не впливають на ситуацію на фронті.

Про це Подоляк написав у своєму Twitter.

За його словами, атаки по об'єктах енергетики - це не лише про вимкнення світла.

"Це перервані операції, скасований діаліз, вимкнені апарати ШВЛ, швидка, що не приїхала. Чи впливає це на ситуацію на фронті? Ні. Просто фашизм 21 століття - терор цивільних міст під схвальні оплески Z-пропаганди", - написав Подоляк.

Нагадаємо, Подоляк назвав мудрою ініціативу Польщі, яка запропонувала розгорнути системи ППО Patriot з українського боку кордону.

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Дата публікації
Перегляди
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