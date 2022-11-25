Іспанія – Німеччина: де дивитися і ставки букмекерів на матч ЧС-2022

Бундестім намагатиметься реабілітуватися за сенсаційне фіаско від японців у поєдинку з "Червоною Фурією".

У неділю, 27 листопада, в матчі 2-го туру групи E чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Іспанії зіграє з Німеччиною.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Ель-Байт" в Ель-Хаурі. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Крім іспанців і німців, у цьому квартеті також грають Японія і Коста-Рика. Вони зійдуться в очному протистоянні також 27 листопада, але раніше – о 12:00 за київським часом.

Зазначимо, що в першому турі Японія сенсаційно перемогла Німеччину (1:2), а Іспанія познущалася з Коста-Рики (7:0).

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Де дивитися матч Іспанія – Німеччина

На території України поєдинок у прямій трансляції ексклюзивно транслюватиме відеосервіс MEGOGO.

Також буде доступна пряма радіотрансляція гри в ефірі Радіо Промінь.

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Прогнози букмекерів на матч Іспанія – Німеччина

У майбутньому поєдинку топових європейських збірних букмекери віддають незначну перевагу іспанцям. На їхню перемогу приймаються ставки з коефіцієнтом 2,40. Нічия – 3,65. Тріумф німців оцінюється в 2,99.

У матчах заключного туру квартету E, які відбудуться 1 грудня, Іспанія зіграє з Японією, а Німеччина зійдеться з Коста-Рикою.

До плейоф (1/8 фіналу) з групи вийдуть дві найкращі команди.

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