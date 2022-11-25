Гравець Камеруну вийшов на матч ЧС-2022 із прапором країни-агресорки на бутсах (фото)

У четвер, 24 листопада, відбувся матч 1-го туру групи G чемпіонату світу-2022 з футболу між збірними Швейцарії та Камеруну.

Поєдинок ознаменувався скандалом. На 68-й хвилині на поле вийшов півзахисник Гаель Ондуа. Він з'явився у бутсах з зображенням триколору Росії, розташованим біля прапора Камеруну.

Зазначимо, що футболіст народився в Африці, але виріс у країні-агресорці, адже батько працював у посольстві Камеруну у Москві. Футболіст має подвійне громадянство – Камеруну та РФ. На початку 2022 року збирався виступати за збірну Росії, але після того як агресорів викинули з міжнародного футболу погодився на виклик від збірної Камеруну.

Нагадаємо, що це вже не перший скандал на ЧС-2022, пов'язаний з Росією. У фан-зоні під час турніру будуть виступати російські фігуристи, своє шоу покаже дружина прессекретаря кремлівського диктатора.

Матч Швейцарія – Камерун завершився мінімальною перемогою швейцарців (1:0).

У другому турі 28 листопада Південна Корея протистоятиме Гані, а Португалія визначить сильнішого зі Уругваєм. До плейоф вийдуть дві найкращі команди кожної групи.

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