Скільки коштуватиме відбудова Маріуполя: архітектор описав плани

Архітектори вже напрацювали проєкт відбудови Маріуполя, яка може коштувати в межах приблизних 12-18 млрд євро.

Про це нідерландський архітектор, співзасновник коаліції Ro3kvit з відновлення українських міст Фулко Трефферс розповів в інтерв’ю "Укрінформу".

Він зазначив, що всі цифри щодо відбудови Маріуполя наразі досить приблизні, адже "важко робити оцінки ще й тому, що ми не знаємо, що залишиться від Маріуполя".

Також читайте У Маріуполі окупанти знесли вже понад 50 тисяч квартир

"Цифра, яку я чув, – це 12-18 мільярдів євро. Але важливо розуміти, що найкраще не завжди є найдорожчим. Ми хочемо створити оптимально функціонувальне місто", – сказав Трефферс.

Він повідомив, що вже напрацьовано проєкт відбудови Маріуполя. Основна команда складається з восьми-дев’яти маріупольців, які жили в місті ще минулого року, чи в дитинстві, чи працювали там. Також до команди входять містобудівники та екологи.

"Ми намагаємося збагнути, як місто могло б відродитися та що для цього потрібно. Наприклад, ми знаємо, що існує щонайменше 10 тем, які нам потрібно розібрати. Зокрема, природа й екологія, економіка та робочі місця, освіта, спорт, культура... Потрібно продумати мобільність, транспорт, аеропорт", – розповів архітектор.

Він додав, що формування команди з відбудови Маріуполя триває. Так, за пів року зібралося вже більше 80 фахівців.

Нагадаємо, в липні мер Маріуполя Вадим Бойченко заявляв, що відбудова міста коштуватиме понад 14 млрд дол. і повне відновлення займе 7-10 років.

Зауважимо, що Європарламент 24 листопада затвердив новий механізм допомоги Україні на 2023 рік на рекордну загальну суму у 18 млрд євро. Зокрема, ці гроші передбачені і на початкову підтримку післявоєнної реконструкціїУкраїни.

Щодо звільнення Маріуполя, то це можливо вже до січня 2023 року – такий прогноз зробив генерал-лейтенант зі США Бен Годжес.

Доля Маріуполя

Читайте також: