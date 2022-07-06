Відбудова Маріуполя обійдеться у понад $14 млрд – мер

Повне відновлення майже зруйнованого міста займе до 10 років.

Відбудова Маріуполя, який тимчасово перебуває під окупацією російської армії, коштуватиме понад $14 млрд. Повне відновлення міста займе 7-10 років.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада з посиланням на мера міста Вадима Бойченка.

За його словами, через війну у місті знищено чи пошкоджено 1356 багатоповерхових будинків. Також розбомблено 40% приватних будинків. Більшість з них не підлягають реконструкції. Тому у планах – будівництво нових об’єктів.

Експерти попередньо оцінюють вартість відновлення інфраструктури у понад 14 млрд доларів для проживання там 220 тисяч людей. Остаточна цифра буде названа після оцінки зруйнованих будинків після деокупації. Про готовність допомагати у відбудові вже заявив Європейський інвестиційний банк та великий український бізнес.

"Співпрацюємо з різними експертами з міст, які були зруйновані під час Другої світової війни. Це Гданськ, Варшава, Дрезден, Роттердам. Вивчаємо їх досвід відбудови. Сподіваємося, що у "плані Маршалла" для всієї країни буде окремий розділ для Маріуполя. Дякую Президенту України Володимиру Зеленському, Президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та ЄІБ за постійну увагу до нашого міста. Вірю, спільно ми відродимо Маріуполь та зробимо його ще кращим", - зазначив Бойченко.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти проводять приховану мобілізацію: кличуть чоловіків на роботу в МЧС "ДНР.

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