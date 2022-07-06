Сезон малини у розпалі: які ціни у різних регіонах України

В Україні сезон малини в самому розпалі, цього тижня на ринок почала масово надходити ягода із західних областей країни.

Водночас ціни в центральних і західних областях країни відрізняються практично вдвічі.

Про це повідомляє платформа EastFruit.

Так, на сьогоднішній день виробники центральних областей країни, як і раніше, мають проблемами з реалізацією малини, тому відпускні ціни на цю ягоду стартують від 80 грн/кг. У західному ж регіоні склалася протилежна ситуація - від минулих вихідних садівники західних областей розпочали масові збори малини і на сьогоднішній день вона надходить у продаж по 90-130 грн/кг.

Таку суттєву цінову різницю ключові гравці ринку пояснюють досить високим попитом на малину переробних підприємств, які переважно розташовані саме в західному регіоні України.

Варто зазначити, що через здорожчання логістики, а також враховуючи той факт, що малина — це продукція, яка швидко псується, то виробники центральних регіонів країни практично не мають можливості продавати свою ягоду на переробку. На сьогоднішній день вони реалізовуються виключно на свіжому ринку, але велика конкуренція в цьому сегменті не дозволяє їм підвищити відпускні ціни до рівня західних регіонів країни.

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