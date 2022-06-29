В Україні розпочався сезон вишні: які ціни

Цього тижня на українські ринки почали надходити великі партії вишні.

Масове збирання врожаю цих кісточкових на сьогоднішній день відбувається у південних та центральних областях країни.

Про це повідомляє платформа EastFruit.

Так, наразі вишня великим оптом на ринку пропонується до продажу по 15-35 грн/кг, що в середньому на 40% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.

Варто зазначити, що експерти пояснюють такий низький рівень цін на вишню в поточному сезоні досить низькими попитом та проблемами з каналами реалізації. Водночас і втрати врожаю цього року значно нижчі, ніж у попередньому, що також сприяє нижчим відпускним цінам.

За словами ключових гравців ринку, цього сезону відпускні ціни на вишню можуть бути значно нижчими, ніж рік тому, насамперед через проблеми з каналами реалізації. Так, на сьогоднішній день садівники Харківської та Миколаївської областей через ведення бойових дій не мають можливості продавати свою продукцію за межами своїх областей. Також, варто відзначити різке зростання цін на логістичні послуги, що робить перевезення вишні, яка швидко псується, нерентабельною.

Також читайте В Україні розпочався сезон малини: які ціни

Зазначимо, порція борщу на чотирьох осіб, приготована за традиційним рецептом, станом на початок червня коштувала 95 грн, що на 16,09% дорожче, порівняно з 24 лютого (81,84 грн).

Нагадаємо, окупанти надалі вивозять із Херсонської області до Криму зернові та овочі десятками тонн.

Читайте також: