В Україні дорожчають тепличні огірки: які нині ціни

В Україні через несприятливі погодні умови дорожчають тепличні огірки.

Про це повідомляє платформа EastFruit.

"Похмура і прохолодна погода на всій території України провокує подальше скорочення вибірки огірка і, як наслідок, зростання цін на цю продукцію. Водночас попит на тепличні огірки залишається досить активним, що також стимулює зростання цін", - йдеться у повідомленні.

В результаті ціна на тепличний огірок наразі формується в межах 30-45 грн/кг, що в середньому на 33% дорожче ніж тижнем раніше.

Зазначається, що причиною здорожчання огірка на українському ринку є суттєве зменшення пропозиції, що обумовлено зниженням темпів збирання врожаю через погодні умови. Крім того, цього сезону багато комбінатів відмовилися вирощувати огірки другої сівозміни або скоротили площі під ними на користь томатів.

Таким чином, на сьогоднішній день огірок на українському ринку коштує в середньому в 6,7 раза дорожче, ніж наприкінці червня минулого року. Утім ключові гравці ринку впевнені, що ситуація на ринку кардинально зміниться, коли встановиться сприятлива погода, що призведе до різкого збільшення поставок огірка з літніх теплиць.

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Зазначимо, порція борщу на чотирьох осіб, приготована за традиційним рецептом, станом на початок червня коштувала 95 грн, що на 16,09% дорожче, порівняно з 24 лютого (81,84 грн).

Нагадаємо, окупанти надалі вивозять із Херсонської області до Криму зернові та овочі десятками тонн.

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