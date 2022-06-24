Білорусь навряд нападе на Україну - Інститут вивчення війни

Білорусь навряд чи нападе на Україну від імені країни-агресорки Росії, адже у неї для цього недостатньо сил.

Білорусь і Російська Федерація зберігають тісне військове співробітництво, але навчання білоруських військових, ймовірно, частково спрямовані на те, щоб загрожувати Україні. Втім, малоймовірно, що диктатор Олександр Лукашенко вступить у війну в Україні від імені РФ.

Про це йдеться у зведенні Інституту ведення війни (ISW).

Фото: Associated Press

Аналітики наголошуєють, що самопроголошений президент Білорусі Лукашенко, не спроможний дозволити собі залучити і до того обмежені військові ресурси у війну через "внутрішні наслідки". Зазначається, що білоруські сили без підтримки навряд чи будуть ефективними. Своєю чергою, держава-терористка Росія не має резервів, необхідних для нового наступу на Київ.

"Ці навчання, безсумнівно, мають на меті створювати і загрожувати українським прикордонним районам, але навряд чи попереджають про реальну участь у бойових діях", - йдеться у висновках ISW.

До слова, ДПСУ попередила 23 червня, що Білорусь може здійснювати провокації вздовж кордону з Україною на тлі навчань. Крім цього, білоруський міністр оборони Віктор Хренін зустрівся Москві з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу, щоб обговорити поточні двосторонні військові угоди.

Як повідомлялося, громадський діяч, журналіст та речник Informnapalm Михайло Макарук вважає, що дії білоруської армії свідчать проте, що вона готується до нападу на Україну. Журналіст вважає, що білоруси у разі нападу намагатимуться перерізати українські дороги у напрямку "захід-центр", щоб завадити сполученню ЗСУ.

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