Українська авіація вдарила по скупченнях ворога на Херсонщині - Генштаб

Протягом минулої доби, 23 червня, на Південнобузькому напрямку російська армія активних дій не вела.
Загарбники країни-агресорки обороняються та намагається проводити контрбатарейну боротьбу. Тим часом українська авіація завдала удару у відповідь на ворожу атаку з повітря.
Про це 24 червня повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ.
Російські загарбники завдали авіаційного удару по позиціях українських військ в районі населеного пункту Біла Криниця Херсонської області.
"Наша авіація, на відповідних ділянках, вдарила по скупченнях ворога у відповідь", - йдеться у повідомленні Генштабу.
Нагадаємо, розпочалася 121 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Бої за Сєвєродонецьк не припиняються, росіяни намагаються розмінувати акваторію порту в Бердянську. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабі ЗСУ 24 червня.
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