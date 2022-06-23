Церковний календар на 24 червня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 24 червня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 24 червня в церковному календарі

У п’ятницю, 24 червня 2022 року, церква вшановує пам’ять апостолів Вартоломія і Варнави. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 24 червня — день пам’яті апостолів Вартоломея і Варнави

Апостол Вартоломій народився в місті Кана Галілейська. Коли зійшов Святий Дух, він разом з апостолом Пилипом отримав жереб проповідувати Євангеліє в Малій Азії та Сирії.

Несли вони благу вістку, яка розліталася різними містами. В одному з них зустрілися вони з апостолом Іоанном Богословом та відправилися разом до Фрігії.

В місті Ієраполі святі своєю сильною молитвою вбили величезну єхидну, якій поклонялися язичники, як божеству. Тут же розізлилися язичницькі жерці та схопили апостолів. Спочатку побили їх, а потім засудили на розп'яття. Коли ж розіп'яли святих, відразу почався сильний землетрус, земля розверзлася та поглинула імператора разом із жерцями. А інші перелякані почали знімати апостолів з хрестів. Апостол Вартоломій ще був живий, а ось Пилип помер і його з почестями поховали.

Тоді відправився Вартоломій до Індії, де почав перекладати з єврейської на місцеву мову Євангеліє від Матфея. Тоді ж навернув він багатьох язичників до віри Христа. Також відвідав він Велику Вірменію. Там схопили апостола язичники і розіп'яли вниз головою. Сталося це в Альбані (нині Баку). Але й на хресті він продовжував сповідувати. Тому йому відтяли голову. Помер він 71 року.

Апостол Варнава - апостол з числа 70-ти / Фото: commons.wikimedia.org

Апостол Варнава належить до 70-ти апостолів Ісуса Христа. Народився він на Кіпрі в багатій родині, з дитинства отримав богословську освіту. В Єрусалимі, де навчався, познайомився із Савлом, який згодом став апостолом Павлом. Варнаву насправді звали Йосія, однак всі його кликали "син утіхи" через те, що він відрізнявся великою добротою. Коли помер його учитель, Варнава все продав, а потім повністю присвятив себе проповідуванню Євангелія.

Довгий час Варнава супроводжував апостола Павла в його подорожах. Вони побували в Антіохії, на Кіпрі, в Пергії. Одного разу апостол Варнава відправився на Кіпр вже сам. Там умісті Саламіні зустрів він свою смерть. Іудеї забили його камінням за воротами. Потім кинули до багаття і спалили тіло.

Церковний календар на 24 червня: відео

Народні прикмети на 24 червня

Почала квітнути горобина - масово з'являться попелиці.

Рясно цвіте малина - буде теплим літо.

Листя папороті скручується донизу - на ясну погоду.

Що не можна робити 24 червня