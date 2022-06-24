Наступ окупантів на Донбасі загальмується - ISW

Темпи наступу окупантів найближчими тижнями на Донбасі значно знизяться.

Аналітики вважають, що за останні дні російські війська досягли значних успіхів у цьому регіоні, тому Сєвєродонецьк та Лисичанськ можуть тимчасово окупувати. Проте окупація цих міст не змінить ситуаціюу війну принципово і стане переломною на полі бою.

Про це йдеться у зведенні Американського інституту вивчення війни (ISW).

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Зазначається, що українським військам протягом кількох тижнів вдавалося втягувати в цей район значну кількість російського персоналу, зброї та техніки, що, ймовірно, знижувало загальні можливості російських сил, не дозволяючи їм зосередитись на більш вигідних напрямках наступу.

"Найближчими тижнями російські наступальні операції, ймовірно, призупиняться незалежно від того, чи захоплять російські сили район Сєвєродонецька - Лисичанська чи ні, що, ймовірно, дасть українським силам можливість розпочати обережні контрнаступи", – йдеться у повідомленні ISW.

За даними Генштабу України, минулої доби на Сєвєродонецькому напрямку війська Російської Федерації здійснювали обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Лисичанська, Сєвєродонецька, Білої Гори, Вовчоярівки, Спірного та Берестового.

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