Росія "анонсувала" свій план підірвати дитячу лікарню в Харкові

Заявами зі звинуваченнями на адресу ЗСУ нерідко окупанти анонсують власні злочинні дії.

Російські окупанти "анонсували" підрив лікарні в Харкові та планують, як зазвичай, звинуватити в цьому українських військових.

Відповідна заява загарбників з'явилася на сайті так званого "міжвідомчого координаційного штабу" Росії.

Окупанти заявляють, що українські військові нібито "під загрозою розстрілу насильно привозять медичний персонал і хворих дітей з інших медичних установ міста" в першу дитячу міську лікарню Харкова.

Росіяни пишуть, що начебто "будівля лікарні замінована" і "неонацисти" планують її підірвати, коли РФ почне обстрілювати Харків з артилерії.

Загарбники стверджують, що для підготовки фото - і відеоматеріалу до Харкова вже прибули кореспонденти провідних західних інформаційних агентств.

Проте, як відомо, такими заявами нерідко окупанти анонсують власні злочинні дії. Раніше так росіяни анонсували свої злочинні обстріли пологового у Маріуполі або Святогірської лаври на Донбасі.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілів російськими військами Харківської області 23 червня загинули двоє людей, ще 10 зазнали поранень.

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