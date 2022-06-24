Росія "анонсувала" свій план підірвати дитячу лікарню в Харкові

Заявами зі звинуваченнями на адресу ЗСУ нерідко окупанти анонсують власні злочинні дії.
Російські окупанти "анонсували" підрив лікарні в Харкові та планують, як зазвичай, звинуватити в цьому українських військових.
Відповідна заява загарбників з'явилася на сайті так званого "міжвідомчого координаційного штабу" Росії.
Окупанти заявляють, що українські військові нібито "під загрозою розстрілу насильно привозять медичний персонал і хворих дітей з інших медичних установ міста" в першу дитячу міську лікарню Харкова.
Росіяни пишуть, що начебто "будівля лікарні замінована" і "неонацисти" планують її підірвати, коли РФ почне обстрілювати Харків з артилерії.
Загарбники стверджують, що для підготовки фото - і відеоматеріалу до Харкова вже прибули кореспонденти провідних західних інформаційних агентств.
Проте, як відомо, такими заявами нерідко окупанти анонсують власні злочинні дії. Раніше так росіяни анонсували свої злочинні обстріли пологового у Маріуполі або Святогірської лаври на Донбасі.
Нагадаємо, що внаслідок обстрілів російськими військами Харківської області 23 червня загинули двоє людей, ще 10 зазнали поранень.
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