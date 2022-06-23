Харків під обстрілами: в ОВА повідомили, чи необхідно людям зараз евакуюватись

Харків під обстрілами: в ОВА повідомили, чи необхідно людям зараз евакуюватись

У Харкові наразі суттєво активізувалися обстріли з боку російських окупантів, перебувати на вулицях небезпечно.

Ситуація в Харкові повністю контрольована, ЗСУ тримають свої позиції, тому говорити про евакуацію наразі передчасно.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов під час телемарафону 23 червня.

"Щодо евакуації, то наразі такої необхідності та передумов для цього немає, військова обстановка важка, але абсолютно контрольована. Наші ЗСУ тримають свої позиції на півночі, на східному напрямку та Ізюмському. Тому говорити, що для міста Харкова потрібна евакуація наразі не доводиться. Це абсолютно передчасно та необґрунтовано", - пояснив він.

Водночас Синєгубов наголосив, що через ворожі обстріли харків’янам небезпечно перебувати на вулицях міста.

"Тому ми закликаємо людей дослухатися до сигналів повітряної тривоги і перебувати під час цього в укриттях", - зазначив він.

Також очільник ОВА зазначив, що ворог з артилерійських систем досягає Золочева, Чугуєва та інших населених пунктів Харківського району. За останній тиждень кількість таких обстрілів збільшилася.

"Але при цьому наші військові тримають свої позиції", - наголосив Олег Синєгубов.

Нагадаємо, окупанти обстріляли населені пункти Харківщині, поранено 7 людей, серед них двоє дітей.

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