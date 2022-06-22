Чому росіяни бомблять Харків і область - пояснення Жданова

Відстань, на яку ворог підійшов, дозволяє випускати ракети, які долітають до Харкова.

Харків і область потерпає від ударів окупантів.

Чому окупанти нещадно обстрілюють місто та селища, повідомив військовий експерт Олег Жданов під час марафону на телеканалі "Freeдом".

"Це відволікаючий маневр, щоб відтягнути частину наших сил зі східного напрямку, створити ілюзію головного удару, що вони переносять свої сили на Харківський напрямок з метою захопити місто, але ми розуміємо, що там немає такої кількості військ, які б здатні були хоча б дійти до Харкова", - зазначив експерт.

Він додав, що ЗСУ стримують ворожий наступ, але відстань, на яку окупанти підійшли, дозволяє їхній артилерії та ракетам долітати до Харкова. Тому вони там створюють таке напружене вогнище.

Нагадаємо, що у Міноборони заявили, що успіх ЗСУ на півдні коментують стримано, оскільки росіяни стежать за інформацією української влади, ЗМІ та публікаціями у Мережі, й корегують свої дії.