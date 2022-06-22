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Опублікована свіжа мапа бойових дій в Україні: що відбувається на фронтах

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Опублікована свіжа мапа бойових дій в Україні: що відбувається на фронтах

Фото: Getty Images

Українські війська станом на 22 червня надалі стримують вторгнення російських окупантів, а на деяких напрямках ведуть наступ. Ситуація на фронтах напружена.

Так, загарбники активізують обстріли в Харківській області.

Про це свідчать дані мапи бойових дій від Міноборони Великої Британії, опублікованої у Twitter.

Окрім того, російські війська планують повернутися до своїх колишніх позицій біля Харкова та захопити місто.

Найскладнішою є ситуація на сході України. Там окупанти планують вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей. Саме тому загарбники готуються наступати на Слов'янськ та захопити Лисичанськ.

Активні бойові дії тривають на лінії зіткнення у Миколаївській та Херсонській областях. Українські бійці йдуть унаступ поблизу Херсона. Водночас російська армія обстрілює населені пункти на півдні України, щоб стримати контратаки захисників держави.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Росія може готуватися до спроби розгорнути велику кількість резервних підрозділів на Донбасі.  

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