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За добу російські літаки 15 разів піднімалися в небо для бомбардування України

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За добу російські літаки 15 разів піднімалися в небо для бомбардування України

Фото: Associated Press

За останню добу, 21 червня, російські літаки здійснили щонайменше 15 вильотів для завдання авіаударів по об’єктах Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Одеської областей.

Як повідомили у Міністерстві оборони України, вогонь вівся з тимчасово окупованого українського Криму.

Про це 22 червня повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник під час брифінгу.

"Противник завдав ударів по Одеській області береговими ракетними комплексами "Бастион-П" та "Бал" із застосуванням ракет "ОНІКС" та КР Х-35 відповідно. Вогонь вівся з тимчасово окупованої території АР Крим", - сказав він.

За його словами, за минулу добу українські сили знищили:

  • 130 військовослужбовців ворога,
  • вісім бойових броньованих машин,
  • один засіб ППО,
  • один російський гелікоптер,
  • три ворожі безпілотники,
  • шість одиниць автомобільної техінки,
  • одну одиницю спеціальної техніки російської армії.  

Раніше повідомляли, українські військові успішно знищили артилерійські розрахунки окупантів. Зокрема, відомо, що знищили артилерійські розрахунки загарбників знищили артилеристи 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

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