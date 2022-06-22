За добу російські літаки 15 разів піднімалися в небо для бомбардування України

За добу російські літаки 15 разів піднімалися в небо для бомбардування України

За останню добу, 21 червня, російські літаки здійснили щонайменше 15 вильотів для завдання авіаударів по об’єктах Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Одеської областей.

Як повідомили у Міністерстві оборони України, вогонь вівся з тимчасово окупованого українського Криму.

Про це 22 червня повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник під час брифінгу.

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"Противник завдав ударів по Одеській області береговими ракетними комплексами "Бастион-П" та "Бал" із застосуванням ракет "ОНІКС" та КР Х-35 відповідно. Вогонь вівся з тимчасово окупованої території АР Крим", - сказав він.

За його словами, за минулу добу українські сили знищили:

130 військовослужбовців ворога,

вісім бойових броньованих машин,

один засіб ППО,

один російський гелікоптер,

три ворожі безпілотники,

шість одиниць автомобільної техінки,

одну одиницю спеціальної техніки російської армії.

Раніше повідомляли, українські військові успішно знищили артилерійські розрахунки окупантів. Зокрема, відомо, що знищили артилерійські розрахунки загарбників знищили артилеристи 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

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