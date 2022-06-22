За добу російські літаки 15 разів піднімалися в небо для бомбардування України

За останню добу, 21 червня, російські літаки здійснили щонайменше 15 вильотів для завдання авіаударів по об’єктах Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Одеської областей.
Як повідомили у Міністерстві оборони України, вогонь вівся з тимчасово окупованого українського Криму.
Про це 22 червня повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник під час брифінгу.
"Противник завдав ударів по Одеській області береговими ракетними комплексами "Бастион-П" та "Бал" із застосуванням ракет "ОНІКС" та КР Х-35 відповідно. Вогонь вівся з тимчасово окупованої території АР Крим", - сказав він.
За його словами, за минулу добу українські сили знищили:
- 130 військовослужбовців ворога,
- вісім бойових броньованих машин,
- один засіб ППО,
- один російський гелікоптер,
- три ворожі безпілотники,
- шість одиниць автомобільної техінки,
- одну одиницю спеціальної техніки російської армії.
Раніше повідомляли, українські військові успішно знищили артилерійські розрахунки окупантів. Зокрема, відомо, що знищили артилерійські розрахунки загарбників знищили артилеристи 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.
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