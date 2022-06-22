У центрі Дніпра вантажівка провалилася під землю (фото)

У центрі Дніпра вантажівка провалилася під землю (фото)

Вантажівка комунальників стояла на тротуарі.

У центрі Дніпра вантажівка "ЗІЛ-130" провалилася під землю. Подія сталася 22 червня на вулиці Михайла Грушевського, біля "Пузатої Хати".

Про це повідомляє "Інформатор".

Відомо, що комунальники проводили ремонті роботи, коли їх вантажівка провалилася на тротуарі. Водій відчув, що автівка просідає та встиг вилізти з кабіни. Згодом "ЗІЛ" ще більше пішов під землю.

Нагадаємо, п'ять маленьких каченят у центрі міста провалилися в решітку каналізаційного стоку, їх дістали рятувальники.

Фото: Інформатор Дніпро

Фото: Інформатор Дніпро

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