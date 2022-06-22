Окупанти вночі обстріляли Дніпропетровщину: є руйнування

Ворог поцілив по двох громадах на Дніпропетровщині та залишив село без світла.
У ніч проти 22 червня російські окупанти обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області з артилерії, а саме Апостолівську та Зеленодольську громади.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
За попередньою інформацією, люди не постраждали.
У селі Велика Костромка є руйнування та відсутнє світло. В інших районах області спокійно, зазначив Резніченко.
Нагадаємо, у Дніпрі біля одного з пологових будинків виявили небезпечну знахідку. Невідомі встановили розтяжку з гранатою.
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