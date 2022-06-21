У Дніпрі біля пологового будинку виявили "розтяжку"

У Дніпрі біля одного з пологовоих будинків виявили небезпечну знахідку.

Невідомі встановили розтяжку з гранатою.

Про це повідомляє "Дніпро обласний".

Біля пологового будинку на вул Щербаня у Дніпрі знайшли розтяжку з гранатою. Її помітили місцеві жителі і викликали правоохоронців.

Вибухотехніки успішно провели розмінування.

Звідки біля пологового будинку узялася розтяжка, наразі невідомо.

Нагадаємо, що в окупованому селі на Запоріжжі українська коза-"диверсантка" "вивела з ладу" кількох російських окупантів. Тварина зачепила розтяжки і стався вибух.

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