У Дніпрі біля пологового будинку виявили "розтяжку"

У Дніпрі біля одного з пологовоих будинків виявили небезпечну знахідку.
Невідомі встановили розтяжку з гранатою.
Про це повідомляє "Дніпро обласний".
Біля пологового будинку на вул Щербаня у Дніпрі знайшли розтяжку з гранатою. Її помітили місцеві жителі і викликали правоохоронців.
Вибухотехніки успішно провели розмінування.
Звідки біля пологового будинку узялася розтяжка, наразі невідомо.
Нагадаємо, що в окупованому селі на Запоріжжі українська коза-"диверсантка" "вивела з ладу" кількох російських окупантів. Тварина зачепила розтяжки і стався вибух.