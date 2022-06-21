У Путіна пригрозили "тривалою кризою" в Україні

Російська влада погрожує затягуванням війни проти України.

Спікер російського диктатора Володимира Путіна, який керує армією котра чинить масові вбивства в Україні, Дмитро Пєсков заявив, що "криза" в Україні буде затяжною. За словами речника Путіна, відносини Росії і Заходу на низькій точці.

Про це він сказав в інтерв'ю американському каналу MSNBC.

"Так, це буде тривала криза. Ми більше не будемо ніколи довіряти Заходу", - сказав Пєсков.

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За його словами, Росія не може гарантувати, що американців, які потрапили в полон під Харковом, не чекатиме смертна кара в "ДНР". На його переконання, мовляв, вони не перебувають під захистом Женевської конвенції, бо нібито не мають відношення до Збройних Сил України. На заперечення журналіста про те, що РФ не може цього знати, речник Кремля відповів, що буде проведено розслідування.

Раніше у Кремлі заговорили про небезпеку для Кримського мосту.

Нагадаємо, у диктатора Путіна заявляють, мовляв, ізолювати Росію не вдасться.

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