Церковний календар на 22 червня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 22 червня та кого шанує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 22 червня в церковному календарі

22 червня вшановують пам’ять святителя Кирила, архієпископа Олександрійського. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 22 червня — день пам’яті святителя Кирила, архієпископа Олександрійського

У середу, 22 червня 2022 року, церква вшановує пам’ять святителя Кирила, архієпископа Олександрійського.

Він народився у знатній та благочестивій християнській сім'ї, вивчав світські науки, зокрема, філософію, але завжди його серце лежало до вивчення Святого Письма. В юнацькому віці святитель Кирило вступив до скиту святого Макарія (Нітрійські гори), де пробув цілих 6 років. Згодом патріарх Олександрійський Феофіл висвятив Кирила в сан диякона. Побачивши обдарованість юнака, Феофіл навіть доручив йому виголошувати проповіді. А після смерті патріарха саме Кирила обрали на престол Олександрійської Церкви.

Непохитна віра та мужність виявили себе у боротьбі з Несторієм. Також святитель Кирило був головою III Вселенського собору 431 року, який відбувся в місті Ефесі. За своїм темпераментом Кирило був людиною борні. А тому він завжди проявляв себе як імпульсивного та владного чоловіка на єпископському престолі. Помер 444 року.

Церковний календар на 22 червня: відео

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