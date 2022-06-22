У столиці Чехії більше не буде вулиці імені радянського маршала

У столиці Чехії більше не буде вулиці імені радянського маршала

У Празі вирішили перейменувати вулицю, названу на честь маршала Конєва.

У вівторок, 21 червня, рада району Прага-3 ухвалила рішення про перейменування розташованої на його адміністративній території вулиці імені маршала Івана Конєва.

Про це повідомляє видання іDnes .

За перейменування вулиці, названої на честь радянського полководця в 1947 році, висловилися 23 з 28 членів ради району, проти не було нікого, утрималися троє, а ще двоє не брали участь у голосуванні. Тепер це рішення має затвердити влада столиці Чехії.

Раніше, 3 квітня 2020 року, у Празі знесли пам'ятник маршалові Конєву. У зв'язку з цим Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею "Осквернення символів військової слави Росії, вчинене публічно". У МЗС Чехії вказали на те, що вважають таке кримінальне переслідування іноземною державою неприпустимим.

Ще у 2017 році у Чехії переглянули роль Конєва в історії. Крім відомостей про роль полководця у звільненні Праги у 1945 році, на табличці пам'ятника тоді з'явилася згадка про придушення угорського повстання 1956-го та підготовку до введення радянських військ до Чехословаччини у 1968-му під час трагічних подій Празької весни.

Нагадаємо, посольство Росії в Празі віднедавна розташоване на вулиці Українських Героїв. Відповідну вивіску було урочисто змонтовано у п'ятницю, 22 квітня, на невеликій ділянці вулиці Коруновачної, яку для цього було офіційно перейменовано.

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