Іспанське містечко на знак солідарності тимчасово перейменували в Україну

Також деякі з вулиць містечка тимчасово перейменують на Київську, Маріупольську, Харківську, Херсонську та Одеську.
Місцева влада вирішила тимчасово перейменувати містечко Фуентес-де-Андалусія (Іспанія) на підтримку українців. Цього тижня Фуентес-де-Андалусія носить ім’я "Україна".
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.
Таке рішення ухвалила місцева влада цього міста з населенням 7200 людей у провінції Севілья. Крім того, деякі з його вулиць на цей час перейменовані на Київську, Маріупольську, Харківську, Херсонську та Одеську.
"Ця акція була реалізована за ініціативи мешканців містечка, які у такий спосіб вирішили продемонструвати свою солідарність з народом України на тлі російського вторгнення", - повідомляється в МЗС України.
Муніципальна влада Фуентес-де-Андалусія також ініціювала програми зі збору гуманітарної допомоги Україні та висловила готовність прийняти 25 українських громадян в своїй провінції.
Нагадаємо, у Празі та Вільнюсі уже ухвалили рішення про перейменування вулиць, де розташоване посольство РФ. У Празі вулиці, на якій стоїть приміщення дипломатичного відомства РФ, змінили на вулицю "Українських героїв", а у Вільнюсі - на вулицю "Героїв України".
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