Испанский городок в знак солидарности временно переименовали в Украину

Также некоторые из улиц города временно переименуют в Киевскую, Мариупольскую, Харьковскую, Херсонскую и Одесскую.

Местные власти решили временно переименовать городок Фуэнтес-де-Андалусия (Испания) в поддержку украинцев. На этой неделе Фуэнтес-де-Андалуссия носит имя "Украина".

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Такое решение приняли местные власти этого города с населением 7200 человек в провинции Севилья. Кроме того, некоторые из его улиц в настоящее время переименованы в Киевскую, Мариупольскую, Харьковскую, Херсонскую и Одесскую.

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"Эта акция была реализована по инициативе жителей городка, которые таким образом решили продемонстрировать свою солидарность с народом Украины на фоне российского вторжения", – сообщается в МИД Украины.

Муниципальные власти Фуэнтес-де-Андалусия также инициировали программы по сбору гуманитарной помощи Украине и выразили готовность принять 25 украинских граждан в своей провинции.

Напомним, в Праге и Вильнюсе уже приняли решение о переименовании улиц, где расположено посольство РФ. В Праге улицы, на которой стоит помещение дипломатического ведомства РФ, сменили на улицу "Украинских героев", а в Вильнюсе – на улицу "Героев Украины".

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