Украинских Героев: в Праге переименовали улицу возле посольства РФ

Железнодорожный мост, неподалеку дипведомтсва, предложили назвать именем украинского матроса Виталия Скакуна.

В чешском городе Прага улица, на которой расположено посольство Российской Федерации, изменила наименование. Теперь дипломатическое ведомство страны-агрессорки расположено на улице Украинских героев, 36.

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис и добавил иллюстрацию с Google-карты.

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"Вот такой теперь официальный адрес посольства мордора в Праге – Украинских героев, 36", – написал Перебийнис в Facebook.

Известно, что с инициативой переименования выступила мэрия 6-го округа Праги.

Скрин из Google-карты

Кроме того, как пишут местные СМИ, железнодорожный мост неподалеку предложили назвать именем украинского матроса Виталия Скакуна, отдавшего жизнь ради Украины. В начале вторжения РФ в Украину Скакун взорвал вместе с собой Генический мост, чтобы остановить продвижение российской танковой колонны.

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